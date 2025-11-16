الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

شمال القاهرة للكهرباء تعلن عن تخصيص رقم “واتس آب” لتلقي شكاوى المواطنين

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إطلاق خط  تواصل مباشر وفعّال مع العاملين والمشتركين بجميع فروع الشركة.

خطوات شمال القاهرة لحل شكاوي المواطنين

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس حسن محمد المليجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها في اسرع وقت ممكن. 

واعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تخصيص رقم واتساب (01200001846) للتواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة، بحيث يتم استقبال الرسائل والاستفسارات والشكاوى والاقتراحات بشكل فوري، بنت يضمن سرعة حلها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن.

