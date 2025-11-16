الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يعلن إنشاء طريق يربط مصر وليبيا وتشاد

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بحث مع نظيره التشادي العلاقات الثنائية بين البلدين يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد الله، وزير خارجية تشاد اليوم بالنادى الدبلوماسي في القاهرة، أن هناك تعليمات رئاسية لدفع العلاقات بين البلدين لما لهم مصير مشترك في كافة القضايا الإقليمية مثل الإرهاب والهجرة والتصحر.
 

وأشار إلى الزيارات التى قام بها إلى التشاد وكذلك زيارة وزير النقل إليها.


 

وأوضح أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين فى مجال الاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح إلى أنه تم التباحث بشأن ممر التنمية بين مصر، وأشار عبر سفاجا بحيث يكون ممرا بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي.

 

ونوه إلى انه تم التباحث بشأن الملف الصحي والدوائي وإرسال بعثة طبية مصرية إلى التشاد وكذلك التعاون فى مجال التربية والتعليم والتعليم العالي وكذلك التعاون فى مجال الزراعة والثروة الحيوانيّة.

ونوه بأنه سيتم إجراء مجزر مصرى إلى على أرض إنشاد.

وأضاف إلى أن الطريق الرابط بين مصر وليبيا وتشاد يعد ممرا للتنمية الحقيقية.


وأوضح أنه توجد مصالح مشتركة بين مصر وتشاد بشأن وقف الحرب فى السودان ووقف إلى تدفق السلاح إلى السودان من دول الجوار وأنه لا مجال بعيدا عن الحل السياسي فى السودان.

وشدد على تعزيز التنسيق بين دول الحوار بشأن السودان وكذلك مع الرباعية الدولية وكذلك استمرار الدعم المصرى الكامل لتشاد فى مكافحة الإرهاب.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الوزيرين أعقبه جلسة مباحثات موسعة كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير خارجية تشاد

