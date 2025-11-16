الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يفتتح عددا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

وتعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط حيث إن موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجستية وصناعية عالمية.

