وزير الثقافة يفتتح أكاديمية الفنون بالإسكندرية

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية حفل افتتاح أكاديمية الفنون، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء الأعمال الأنشائية بالمبني الجديد، وبحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.

وجاء التطوير بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف توفير تعليم فنى متخصص لأبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، مع الالتزام بنفس المناهج والمعايير الأكاديمية المعتمدة بما يعزز دور الأكاديمية كمنارة ثقافية وتعليمية تخدم أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

ويتكون مبنى أكاديمية الفنون الجديد بالإسكندرية، من مبنى مكون من بدروم وعشرة طوابق ( أرضي وتسعة أدوار)، يقع المبنى على مساحة 600 م مربع، ويحتوى المبنى على 28 فصل دراسي مخصصة لتدريس الموسيقى العربية والموسيقى الكونسرفتوار، بالإضافة إلى ٣ قاعات كبيرة للأوركسترا والعزف الجماعي، 8 قاعات متنوعة المساحة متخصصة ومجهزة لتدريس فنون الرقص والباليه.

إضافة لعدد 15 فصل دراسي متعدد الأغراض لتلبية كافة إحتياجات معاهد الأكاديمية للدراسات النظرية للمعاهد المختلفة، ومنها الفنون المسرحية والنقد الفني والفنون الشعبية والسينما، 8 قاعات متعددة الأغراض للبروفات والتدريبات، قاعة مسرح Black box متعدد الأغراض تتسع ل 100 متفرج، قاعة سينما إحترافية تتسع ل 100 متفرج، بلاتوه للتصوير والتدريب على التصوير، ورشة لتصنيع الديكور ومختلف الأمور التقنية.

ويحتوي المبني كذلك علي 15 فراغ إداري مخصص للكوادر الإدارية والإدارات الخدمية ولأعضاء هيئة التدريس، مكتبة مركزية، قاعة للندوات ومناقشة الرسائل العلمية، استديو للصوت 5 مراسم لتدريس تصميم الديكور المسرحي والسينمائي والرسوم المتحركة وتم تخصيص دور مكون من ١٢ غرفة ومطعم وكافيتريا لإقامة أعضاء هيئة التدريس واستضافة الخبراء ولاستضافة الفرق الفنية الزائرة ويضم المبنى أيضا أماكن لاستراحة الطلاب بالإضافة إلى كافيتريا ومطعم وتم تجهيز المبنى بأعلى مواصفات تجهيزات الأمان والحماية المدنية والخدمات.

يذكر أن وحدة الأكاديمية بالإسكندرية أنشأت بقرار وزير الثقافة رقم 92 لسنة 1989 بتخصيص قصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد وملحقاته الكائن بشارع ثروت بلوران بمحافظة الإسكندرية للوحدات العلمية والتعليمية- التابعة لأكاديمية الفنون بالإسكندرية ثم قرار وزير الثقافة رقم 92 لسنة 2019 بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة وتتكون أكاديمية الفنون من عدد من المعاهد ومنها المعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للكونسرفتوار، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للنقد الفني، والمعهد العالي للفنون الشعبية.

