رياضة

اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1500 مشجع في نصف نهائي دوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير في مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة – رجال.

حضور جماهيري في دوري المرتبط

وتمت الموافقة على حضور 1500 مشجع، بواقع 750 مشجعًا لكل فريق، وذلك في المباريات التي تُقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تحديد أطراف نصف النهائي بعد انتهاء مباريات إياب الدور ربع النهائي التي أُقيمت أمس، حيث تأهل كل من الأهلي على حساب المصرية للاتصالات، والاتحاد السكندري على حساب الجزيرة، وسموحة على حساب الزمالك، وسبورتنج على حساب بتروجت ليكتمل المربع الذهبي للبطولة.

كرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري

الجريدة الرسمية