أخبار مصر

وزيرة التضامن: الوزارة تتيح حاليا تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لأصحاب الحضانات

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس مجلس الوزراء شكّل مجموعة عمل وزارية متخصصة لزيادة عدد الحضانات وتحسين خدماتها

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى انتظار صدور الكود النهائي من اللجنة المختصة المعنية بتنظيم عمل الحضانات مؤكدة إصدار تراخيص جديدة بالتزامن مع إطلاق نتائج الحصر الوطني

كما أشارت إلى أن الوزارة تتيح حاليًا تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لأصحاب الحضانات من خلال المديريات أو الوحدات الاجتماعية، مع تقديم الدعم الفني لاستكمال إجراءات الترخيص الدائم، وتابعت: "الترخيص المؤقت مجاني، والدولة تساعد. لكن إذا مرت المهلة دون استكمال الإجراءات، فهذا يعني إصرارًا على العمل خارج المنظومة الرسمية، ولن يمكن السماح باستمرار ذلك".

وأوضحت الوزيرة أن الحصر الوطني يمثل قاعدة بيانات دقيقة سيتم الاعتماد عليها في التخطيط وتوجيه الموارد، باعتباره خطوة تأسيسية لبناء منظومة رقمية متكاملة تعمل على تحديد الاحتياجات والتحديات وتدعم التخطيط والمتابعة ضمن رؤية تطوير خدمات الطفولة المبكرة في مصر، لافتة إلى أنه تم افتتاح حضانات جديدة داخل الوزارات، منها وزارتي التضامن والعدل في العاصمة الجديدة، دعمًا للمرأة العاملة ورفع جودة خدمات الرعاية. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نحن نمتلك فرصة كبيرة ومؤشرًا استراتيجيًا مهمًا، وعلينا ضمان بيئة آمنة وسليمة لكل طفل في مصر". 

الجريدة الرسمية