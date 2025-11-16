وزيرة التضامن: 31.5% معدل التحاق الأطفال بالحضانات

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المتوسط العالمي لأعداد الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات يبلغ 40%، أي 4 أطفال من كل 10، أما في مصر، فالمعدل يصل إلى 31.5%، أي نحو 3 أطفال من كل 10، وهذا يعكس حجم الفرصة والمسؤولية التي أمامنا لتوسيع نطاق الخدمة وتحسينها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

ودعت وزيرة التضامن جميع الجهات وكل العاملين في مجال الطفولة المبكرة إلى تسجيل بياناتهم في المنظومة الوطنية، وعدم استخدام أي دراسات أو أرقام إلا بعد اعتمادها من الحصر الوطني، لضمان دقة القرارات والسياسات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن من خلال هذه البيانات، نستطيع تفعيل الإطار الوطني للطفولة المبكرة، ووضع استراتيجيات تطوير حضانات تستهدف كل الأطفال، وتضمن لهم بيئة آمنة وخدمات تعليمية ورعوية ذات جودة عالية.

