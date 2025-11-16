الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن: 31.5% معدل التحاق الأطفال بالحضانات

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المتوسط العالمي لأعداد الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات يبلغ 40%، أي 4 أطفال من كل 10، أما في مصر، فالمعدل يصل إلى 31.5%، أي نحو 3 أطفال من كل 10، وهذا يعكس حجم الفرصة والمسؤولية التي أمامنا لتوسيع نطاق الخدمة وتحسينها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

ودعت وزيرة التضامن جميع الجهات وكل العاملين في مجال الطفولة المبكرة إلى تسجيل بياناتهم في المنظومة الوطنية، وعدم استخدام أي دراسات أو أرقام إلا بعد اعتمادها من الحصر الوطني، لضمان دقة القرارات والسياسات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن من خلال هذه البيانات، نستطيع تفعيل الإطار الوطني للطفولة المبكرة، ووضع استراتيجيات تطوير حضانات تستهدف كل الأطفال، وتضمن لهم بيئة آمنة وخدمات تعليمية ورعوية ذات جودة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجال الطفولة المبكرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

وزيرة التضامن: 1.7مليون طفل ملحقون بدور الحضانات بالمحافظات

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية