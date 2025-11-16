بلومبرج: مصر تستعد لطرح سندات دولية جديدة بقيمة 2 مليار دولار مطلع 2026

18 حجم الخط

كشفت وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية تخطط لإصدار سندات دولية جديدة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

الإجراءات التحضيرية للطرح

وأضافت الوكالة، أن الحكومة بدأت بالفعل الإجراءات التحضيرية للطرح، والتي تشمل تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية، وتحديد التوقيت الأمثل للإصدار، والتواصل مع بنوك استثمار دولية لترتيب عملية الطرح.

العجز الكلي في الموازنة العامة

يأتي هذا الطرح المخطط له في سياق ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.1% في الفترة ذاتها من العام السابق.

سجل مصر في الأسواق الدولية

وكانت مصر، نجحت في يناير 2024 طرح أول إصدار سندات دولاري منذ 4 سنوات، حيث جمعت ملياري دولار عبر شريحتين (5 و8 سنوات) مع تحقيق تغطية بلغت 5 أضعاف حجم الطرح، مما أدى إلى خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس.

كما أصدرت الحكومة خلال الشهر الماضي، صكوكا إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، وحققت طلبات مستثمرين تجاوزت 9 مليارات دولار، مما مكن من تخفيض علاوة الإصدار.

وأجرت الحكومة في يونيو الماضي، صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 8% لمدة 3 سنوات.

يشير هذا النشاط المتزايد في الأسواق الدولية إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التمويل بشروط تنافسية.

