حودة بندق وتومي تريند، بسبب أغنية "قولي ليه"

خطف الثنائي حودة بندق وتومي التريند بسبب أغنية “قولي ليه”، والتي قدماها من خلال برنامج “مزيكا صالونات”.

ووصلت مشاهدات الأغنية لأكثر من 220 ألف مشاهدة على “يوتيوب” خلال يومين.

أطلق الموسم السادس من برنامج “مزيكا صالونات”، وضمت أولى حلقاته مفاجآت جديدة، وبدأت بالمطرب الشعبي محمود الليثي، وتلتها الحلقة الثانية للمطرب الشعبي حودة بندق ومطرب الراب تومي.

الموسم السادس من برنامج “مزيكا صالونات” يتضمن 14 حلقة بمشاركة 36 فنانا، لكنه يختلف عن المواسم السابقة، حيث يتم منح الفنانين المشاركين في البرنامج 6 ساعات لابتكار أغنية من الصفر من حيث الكلمات والتلحين والتوزيع وتصوير فيديو كليب.

الحلقات التي يتضمنها الموسم السادس من برنامج “مزيكا صالونات” تكون دون تجهيز للمقابلات بحيث أن يكون ضيف الحلقة في لحظات حقيقية أمام المشاهد.

