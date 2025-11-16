الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرة خارجية أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على لحوم البقر

بقر، فيتو
بقر، فيتو
18 حجم الخط

رحبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر معتبرة ذلك خطوة إيجابية لمنتجي لحوم البقر الأستراليين.


وألغى ترامب يوم الجمعة الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.


وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.


وقالت وانج في تصريحات على تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية. إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".


وأضافت "نؤمن بإمكانية الوصول إلى أسواق بعضنا بعضا. نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء".


ورفضت الوزيرة الأسترالية الإفصاح عما إذا كانت حكومة يسار الوسط تتوقع الآن من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة.


وقالت وانج وهي وزيرة بارزة في حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيزي، والتي ضغطت في السابق على الولايات المتحدة من أجل إعفاء مؤقت "سنواصل الدفاع عن موقفنا".

ورفضت الوزيرة الأسترالية الإفصاح عما إذا كانت حكومة يسار الوسط تتوقع الآن من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة.


وقالت وانج وهي وزيرة بارزة في حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيزي، والتي ضغطت في السابق على الولايات المتحدة من أجل إعفاء مؤقت "سنواصل الدفاع عن موقفنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحوم البقر الرسوم الجمركية لمنتجي لحوم البقر الأستراليين تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، مفاجأة في عيار 21

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

الحذر مطلوب رغم الانحسار، خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر

كان نفسها أرجع الأهلي تاني، تريزيجيه يتحدث عن أوجاع فراق والدته (فيديو)

ارتفاع اليوريا العادي 1650 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط الالتحاق بوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

خدمات

المزيد

شروط الالتحاق بوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

ارتفاع اليوريا العادي 1650 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads