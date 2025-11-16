وزيرة خارجية أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على لحوم البقر

18 حجم الخط

رحبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر معتبرة ذلك خطوة إيجابية لمنتجي لحوم البقر الأستراليين.



وألغى ترامب يوم الجمعة الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأمريكية.



وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعارا أقل وأنواعا من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة.



وقالت وانج في تصريحات على تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية. إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين".



وأضافت "نؤمن بإمكانية الوصول إلى أسواق بعضنا بعضا. نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء".



ورفضت الوزيرة الأسترالية الإفصاح عما إذا كانت حكومة يسار الوسط تتوقع الآن من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة.



وقالت وانج وهي وزيرة بارزة في حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيزي، والتي ضغطت في السابق على الولايات المتحدة من أجل إعفاء مؤقت "سنواصل الدفاع عن موقفنا".

