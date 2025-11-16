الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

تمركز سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية تحسبا للأمطار المفاجئة

سيارات الصرف الصحي،
سيارات الصرف الصحي، فيتو
رغم انحسار الأمطار وهدوء نوة المكنسة، إلا أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية دفعت بسياراتها للتمركز بالشوارع تحسبا لانقلاب مفاجئ في الأحوال الجوية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بها فى كافة الميادين والشوارع العامة لتطهير الشنايش والمطابق والتأكيد من جاهزية المحطات لاستيعاب أكبر قدر من المياه والعمل على التنسيق مع الجهات التنفيذية من الأحياء فى التواجد يوميا والانتشار فى التمركزات والدفع بالعديد من سيارات الصرف الصحي لرفع على الفور تجمعات المياة.

وجاء تمركز سيارات الصرف الصحي بالمحافظة فى الشوارع العامة وكورنيش البحر تحسبا لسقوط مياة الأمطار وتنفيذ الخطط العاجلة وتوفير غرفة عمليات مخصصة لتلقى الشكاوى.

 

على الجانب الآخر، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما تابع  أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين.

