خلال ساعات، بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين بعد توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد 16/ 11/ 2025 البدء في تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاع الأراضي الخاصة بهم والفائزين بالقرعات العلنية السابقة بمنطقتي القادسية والأمل"سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وستتم عملية التسليم وفق جدول زمني محدد ينتهي في 16/ 3/ 2026.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار ضرورة الإسراع في تسليم الأراضي واستكمال المرافق والخدمات بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، دعمًا لخطة الدولة لتحقيق الاستقرار السكني وتوسيع فرص التنمية والاستثمار داخل المدينة.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس محمود مراد – رئيس جهاز تنمية المدينة – بجولة ميدانية موسعة لمتابعة جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، الاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بتسليم الأراضي للفائزين.

وخلال الجولة، أشاد المهندس "مراد" بحجم الاستعدادات والتجهيزات المكثفة داخل المركز، حيث تم تزويد المركز بـ5 شبابيك إضافية مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر والطابعات لخدمة الاستلام والتسويات المالية، إلى جانب 3 شبابيك إضافية لسداد الدفعات المقدمة، ليصل إجمالي عدد الشبابيك إلى 16 شباكًا، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمركز ويُسهم في سرعة إنهاء معاملات المواطنين وتقليل فترات الانتظار.

وأضاف أن عملية التسليم القادمة تُعد من أضخم المراحل التي تشهدها المدينة منذ إنشائها، حيث من المقرر أن تستمر حتى 16 مارس 2026، وفق جدول زمني دقيق لضمان التنظيم وسلاسة الإجراءات.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين الفائزين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لهم بالحضور شخصيًا إلى المركز، مصطحبين كافة المستندات والأوراق المطلوبة، لتسهيل إجراءات التسليم وضمان إتمامها في أسرع وقت ممكن.

