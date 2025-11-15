آلاف الأطباء يتظاهرون في إسبانيا للمطالبة بتحسين ظروف عملهم (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تظاهر آلاف الأطباء من جميع أنحاء إسبانيا في وسط مدريد، مطالبين وزارة الصحة بوضع قانون عمل خاص بهم وتحسين ظروف عملهم.

وخرج الأطباء، بمعاطف بيضاء، حاملين لافتات وأعلاما، متوجهين نحو مبنى وزارة الصحة.

العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة

وطالب المتظاهرون باعتماد قانون خاص للأطباء يأخذ في الاعتبار خصوصيات مهنتهم، ويحل مكان الوثيقة العامة الحالية التي تنظم ظروف العمل لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة.

تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة

ويطالب العاملون في المجال الطبي بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وجعل ساعات العمل الإضافية ونوبات الاستدعاء طوعية بالكامل ومدفوعة الأجر بشكل منفصل، واحتساب نوبات العمل الليلية ونوبات العمل التي تستمر 24 ساعة ضمن استحقاق المعاش التقاعدي. كما يطالبون بآلية عادلة للتقاعد المبكر والجزئي دون خسائر مالية.

ورفعت في المسيرة شعارات موجهة إلى وزيرة الصحة مونيكا جارسيا، وهتف العاملون في المجال الطبي: "مونيكا، اعملي في نوبة ليلية بنفسك"، و"مونيكا، نحن ذاهبون إلى فرنسا"، و"مونيكا، ابتعدي، لن يراك الأطباء".

وصرح ميجيل لازارو، رئيس الاتحاد الإسباني للنقابات الطبية (CESM)، بأن "نقطة ضعف" الرعاية الصحية العامة لا تزال تتمثل في نقص الكوادر: فالنقابات ترفض أسابيع العمل المكونة من 48 ساعة، فما بالك بساعات العمل التي تتراوح بين 60 و70 ساعة، والتي يزعم الأطباء أنهم ما زالوا يسمعون عنها في الممارسة العملية.

وأكد لازارو أن الاحتجاج الحالي شهد أيضا نزول طلاب الطب إلى الشوارع بأعداد كبيرة لأول مرة. وبحسب قوله، فإن وضع قانون منفصل ضروري ليس فقط لتحسين ظروف العمل، بل أيضا لجذب الأخصائيين والاحتفاظ بهم وتجنب فقدانهم، والذين يفكرون بترك عملهم.

تحول جهود الأطباء إلى استغلال ممنهج

وفي ختام المسيرة أمام مبنى الوزارة، قرأ فيكتور بيدريرا، سكرتير نقابة الأطباء في إسبانيا، بيانا حذر فيه النقابات من "أزمة عميقة" في نظام الرعاية الصحية الوطني.

كما ذكر أنه، "تحت ستار المهنة، نشأ نموذج على مر السنين تتحول فيه جهود الأطباء إلى استغلال ممنهج، مما يقوض صحة الأخصائيين أنفسهم، ويفاقم العلاقات مع المرضى، ويضعف جودة النظام العام، مما يجبر الكثيرين على إعادة التفكير في مستقبلهم".

