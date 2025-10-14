مظاهرات واسعة ضد إسرائيل قبل مواجهة إيطاليا بتصفيات المونديال

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإيطالية أطلقت قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من الوصول لملعب مباراة إيطاليا وإسرائيل.

واتخذت السلطات الإيطالية إجراءات أمنية مشددة قبل المباراة التي تجمع المنتخب الإيطالي والإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وانطلقت مباراة إسرائيل وإيطاليا في إطار تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد بلوينيرجي في مدينة أوديني بـ إيطاليا.

إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة إسرائيل وإيطاليا في تصفيات كأس العالم



وذكرت صحيفة Times of Israel أن السلطات الإيطالية نشرت قناصة على سطح الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإسرائيلي، في ظل حالة تأهب قصوى بالمدينة.



كما أوضحت الصحيفة أن حافلة المنتخب الإسرائيلي ستتحرك إلى ملعب فريولي تحت حراسة أمنية مشددة، مع انتشار مكثف لقوات الأمن، ووجود قناصة إضافيين على أسطح المباني المحيطة بالملعب.

وأضافت أن طائرات هليكوبتر تواصل التحليق فوق المدينة منذ ساعات الصباح لمراقبة الوضع، في حين أغلقت العديد من المتاجر والمطاعم في شمال إيطاليا احترازًا قبل انطلاق اللقاء.

