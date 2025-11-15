إنجاز جديد لمجموعة طلعت مصطفى.. جولف مدينتي أفضل ملعب في أفريقيا ومصر لعام 2025

18 حجم الخط

حقق نادي مدينتي للجولف انجازًا كبيرًا بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الخامس على التوالي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2025 للعام الثالث على التوالي، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، موضحًا أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية.

وأشار عمر هشام في هذا الصدد إلى أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية رائدة لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال إستضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم، كان آخرها بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025، أكبر بطولة للجولف على أجندة الاتحاد المصري للجولف، وهي من أقدم وأعرق بطولات المحترفين فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، والتي استضافها نادي مدينتي للجولف في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى المشاركة الدولية أو على مستوى حسن التنظيم وجودة الملاعب الذي أشاد بها كل اللاعبين المشاركين في البطولة



من جانبه أكد جوش نورث، مدير نادي مدينتي للجولف، أن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا للعام الثالث على التوالي يعد انجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الانجازات لنادي مدينتي للجولف، إذ يتواجد أكثر من ألف ملعبا للجولف داخل القارة السمراء.

وأضاف أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل كلوب هاوس في العالم"، وهو ما يعد انجازًا غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أنه استثمارًا للإنجازات والنجاحات الكبيرة لنادي مدينتي للجولف أصبح أيضا وجهة ونقطة جذب لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر، فضلًا عن مساهماته في أعمال التنمية المجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن نادي جولف مدينتي – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - تم تصميمه من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ويديره شركة “ترون” العالمية Troon، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم. ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة ومقام على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم أيضًا 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو أحد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.

