الأحد 16 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نيكولا معوض: الجمهور المصري كرهني بسبب ياسمين صبري

أكد الفنان اللبناني نيكولا معوض، سعادته الكبيرة بإتقان دوره أمام  ياسمين صبري في مسلسل الأميرة رمضان الماضي، حيث أنه ظهر بشخصية توكسيك، ممازحا: الجمهور المصري كرهني بسبب ياسمين صبري.

و قال “نيكولا” إنه يصور في الوقت الحالي، مسلسل بدوي جديد يتم تصويره بين الأردن وقطر ومن المفترض ان يعرض في رمضان 2026.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين. 
وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. 

ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

