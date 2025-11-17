الإسكان تكشف حالات إلغاء التخصيص لشقق ظلال بالمدن الجديدة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء التخصيص لشقق ظلال التى تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى ان حالات إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية: -

- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ %٥٠% بالإضافة الى ( %1 مصاريف إدارية + ٠.٥ لحساب مجلس الأمناء ) من إجمالي ثمن الوحدة من خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين من الدفعات / الأقساط ( طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في المواعيد المحددة

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي:

- يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام هي.يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 1% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

وتطرح الوزارة ٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن ( العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة )، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الانترنت البنكى للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.

وتتم عملية حجز الوحدات من خلال تحميل كراسة الشروط ودفع جدية الحجز خلال الفترة من يوم ١٦/١١/٢٠٢٥ حتى يوم ١٥/١٢/٢٠٢٥، ثم عملية إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات إعتبارًا من يوم ٤/١/٢٠٢٦.

