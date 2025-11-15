السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تريزيجيه ضيف إبراهيم فايق على MBC مصر 2، الليلة

تريزيجيه مع إبراهيم
تريزيجيه مع إبراهيم فايق، فيتو
18 حجم الخط

يحل محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ضيفا على الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق في حلقة الليلة من برنامج “الكورة مع فائق” على قناة MBC مصر2.

ويتحدث تريزيجيه عن تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك في الإمارات، وعن مشواره مع الأهلي منذ العودة من الاحتراف وعن طموحاته مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

كما يتحدث تريزجيه عن غرفة ملابس الأهلي والعلاقة بين نجوم الفريق في الجيل الحالي، وغيرها من الموضوعات.

 

برنامج الكورة مع فايق

 

برنامج “الكورة مع فايق” يقدمه إبراهيم فايق على شاشة قناة MBC مصر  2  في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تريزجيه إبراهيم فايق الأهلي الزمالك

