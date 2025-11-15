النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع مسن بعد صفعه بالجيزة

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بصفع مهندس بالمعاش على وجهه، مما أسفر عن مصرعه، لخلاف بين ابنة المجني عليه، وسكان عقار تستأجر شقة به على مبلغ مالي، بالهرم.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتعرف عن سبب وفاة المجني عليه إذا كانت الوفاة بسبب الصفعة أم سكتة قلبية، كما تستمع النيابة لأقوال نجلة المجني عليه في الحادث.

وكشفت التحقيقات أن خلافا بين سيدة تستأجر شقة وبين سكان العقار، متعلق بدفع مبلغ 1500 جنيه خاصة بأعمال صيانة بالعقار، دفعها لاستدعاء والدها مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 عاما.

وأفادت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين والد السيدة وساكن بالعقار، مما دفع الأخير للاعتداء عليه، وصفعه على وجهه، مما أدى إلى مصرعه.

تفاصيل مصرع مهندس بالمعاش في الهرم.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأنه لم يقصد قتل المجني عليه، وان مشادة كلامية بينهما دفعته للانفعال وضرب المجني عليه، مما تسبب في مصرعه في الحال، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

مصرع شخص داخل عقار بالهرم

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد مصرع شخص داخل عقار بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

القبض على المتهم بالتسبب في مصرع مهندس بالمعاش

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

