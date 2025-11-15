شركات السياحة تبدأ معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج بمكة والمدينة الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

تبدأ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي، الأسبوع المقبل، معاينة وتوثيق عقود المساكن التى سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

عدد الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي

وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة عدد 1743 شركة سياحة، من بينهم 1253 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و221 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و207 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و62 شركة ادرجت طلبات للمستوى خمس نجوم – أبراج كدانة.

المتقدمين لحجز برامج الحج السياحي

وأوضحت أن أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا الموسم بلغ عدد 114604 مواطنين بزيادة قدرها 97% عن الموسم الماضي، من بينهم 51028 من المتقدمين من الذكور بنسبة 45% و63577 بنسبة 55% من الإناث، وتقدم للحج الاقتصادي السياحي 87241 مواطن بنسبة 76% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 15326 مواطن بنسبة 13% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 9173 مواطن بنسبة 8% من إجمالي المتقدمين، أما عدد المتقدمين للحج الخمس نجوم-أبراج كدانة فبلغ 2864 مواطن بنسبة 3% من إجمالي المتقدمين.

