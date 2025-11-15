السبت 15 نوفمبر 2025
اقتصاد

380 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال الأسبوع المنقضي نحو 380 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.510 مليون ورقة، منفذة على 740 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 315 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7841 مليون ورقة منفذة على 743 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 9.67 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 90.33 % خلال الأسبوع.

 

 

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

 

 

