بدء جلسة استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بدمنهور

بدأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، نظر سادس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور.

كانت قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور، وذلك بعد تكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا.

وصول الطفل ياسين بصحبة والدته

ووصل الطفل ياسين بصحبة والدته مرتديا بدلة سوبرمان إلى محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة وبحضور المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما، المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور

كانت قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى جلسة اليوم ١٥ نوفمبر، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

