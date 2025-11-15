عرض عالمي أول للفيلم الإسباني "ابن" ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة

18 حجم الخط

يعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "ابن" من إخراج ناتشو لاكاسا، في عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الإسباني ابن

"ابن" فيلم روائي طويل من إنتاج إسبانيا، ناطق باللغة الإسبانية، وتبلغ مدته 91 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول ماريا، أخصائية نفسية مدرسية قليلة الخبرة، التي تشعر أن وراء السعادة الظاهرة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وصل حديثًا إلى المدرسة، تكمن مأساة خطيرة ذات عواقب وخيمة.

وتسعى ماريا لكشف الحقيقة عبر فك شفرة ما يترجمه عقل الطفل "جيل" إلى رسومات، مع مواجهة مقاومة والده العدوانية، لتتطور الأحداث في إطار نفسي مشوق يمزج بين التوتر الدرامي والحس الإنساني.

المخرج الإسباني ناتشو لاكاسا

يعد ناتشو لاكاسا من أبرز صانعي السينما الإسبانية المعاصرين، حيث أخرج خمسة أفلام روائية طويلة اختيرت للمشاركة في مهرجانات عالمية مثل سان سيباستيان، مالقة، إشبيلية، سيمينشي، سيتجيس، مار دل بلاتا، ومهرجان تورنتو الدولي للأفلام، وحصلت جميعها على خمسة ترشيحات لجائزة جويا.

كما شارك في إخراج فيلم الرسوم المتحركة "أوزي" (2016)، وكتب فيلم "عندما التقى بروكلين بإشبيلية" (2020)، وعمل منتجًا منفذًا لأكثر من 300 حلقة من المسلسلات التلفزيونية، مقدّمًا تجربة غنية ومتنوعة في مختلف مجالات صناعة السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.