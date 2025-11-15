السبت 15 نوفمبر 2025
قرار قضائي جديد ضد حارس مدرسة متهم بقتل عامل في الطالبية

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس حارس مدرسة متهم بقتل عامل بعد الاعتداء عليه بعصا خشبية في الطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل مقتل عامل في الطالبية

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شخص في منطقة الطالبية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن عامل لقى مقتله، متأثرا بإصابة لحقت به، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية على يد حارس مدرسة، لخلاف بينهما.

 

القبض على المتهم بقتل عامل في الطالبية

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

