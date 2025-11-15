أحمد مالك والأخوان ناصر في حلقة نقاشية حول السينما العربية الصاعدة بمهرجان القاهرة

18 حجم الخط

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر حلقة نقاشية بعنوان "السينما العربية الصاعدة.. من المحلية إلى العالمية"، من الساعة 1:30 وحتى 3:00 مساءً، وذلك في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46.

ندوة السينما العربية الصاعدة

يشارك في الجلسة التي يديرها أحمد العياد، كلٌّ من: أحمد مالك، الأخوان ناصر، سارة مانسانيت رويو، وعلاء كركوتي، حيث يقدمون رؤى معمّقة حول المسار المتنامي للسينما العربية، وإمكاناتها في عبور الحدود من المشهد المحلي إلى الساحة العالمية، مع التوقف عند التحديات الإنتاجية والسردية التي تواجه صُنّاع الأفلام في المنطقة وفرصهم في الوصول إلى جماهير أوسع.



تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين المبدعين، وتبادل الخبرات، وتوفير منصة تُسهم في تمكين الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام ودعم مشاريعهم الطموحة.

أيام القاهرة لصناعة السينما

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

