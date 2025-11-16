هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

18 حجم الخط

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أكتوبر الماضي.

حسم قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

يأتي ذلك بعدما حسم مجلس النواب، المواد الثمانية التي اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قانون الإجراءات الجنائية، وكان من بينها التحقيق مع المتهم في حال غياب المحامي.





إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

لا يجوز التحقيق مع المتهم في حالة غياب المحامي

وتنص المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

اعتراض نقيب المحامين على التحقيق مع المتهم في غياب المحامي

وأثارت هذه المادة اعتراضات كبيرة من المحامين، على لسان النقيب، عبد الحليم علام، متمسكا خلال الجلسة العامة، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه، مشيرا إلى أن أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

واتفق معه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية أن يكون التحقيق في وجود المحامي، محذرا من خسارة الإنجاز الذي تحقق في قانون الإجراءات الجنائية.

موافقة الحكومة على التحقيق مع المتهم في غياب المحامي

ووافقت الحكومة ممثلة في وزيري العدل، المستشار عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على المقترح المقدم من النائب عاطف ناصر، على وجود استثناء التحقيق مع المتهم في غياب المحامي عند حالة الضرورة.

