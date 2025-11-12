الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سياسة

رئيس النواب: صدور الإجراءات الجنائية يجسد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات

تعليق رئيس النواب
تعليق رئيس النواب بعد التصديق على قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث. 

سيادة القانون أساس بناء الجمهورية الجديدة 

وتابع رئيس النواب في تدوينة له على منصة "X" بقوله: “لقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة”. 

قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول في منظومة العدالة

وأشار إلى أن “قانون الإجراءات الجنائية، سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان”.

