إحالة 13 سيدة للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوسط القاهرة

أمرت النيابة العامة باحالة 13 سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بوسط القاهرة لمحكمة الجنح. 

وأوضحت التحريات قيام إحدى السيدات بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، مستخدمة أحد التطبيقات الهاتفية لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبصحبتها 12 سيدة أخرى، 4 منهن لهن معلومات جنائية، وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي. 

واعترفت المتهمات بانهن مسجلات آداب ويتقاضين مبلغ 500 جنيه عن الليلة الواحدة، وتحفظت النيابة على هواتف المتهمات وتبين احتواءها علي دلائل نشاطهم الاجرامي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

