انفجرت غيثا مغيثا، أمطار غزيرة تعم السعودية بعد يوم من صلاة الاستسقاء (فيديو)
بعد يوم واحد من إقامة صلاة الاستسقاء، شهدت عدة مناطق في السعودية هطول الأمطار، حيث عمت الأمطار كلا من المدينة المنورة والحرم المكي والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية والباحة وعسير.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت هطول الأمطار وسطوع البرق في سماء المدينة المنورة والحرم المكي، كما أعادت إمارة منطقة مكة نشر مقاطع مصورة للأمطار الغزيرة على الحرم المكي عبر حسابها الرسمي.
وتراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في أجزاء من المدينة المنورة ومنطقة حائل، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.
ولا تزال السماء غائمة في هذه المناطق مع توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الجوية وإصدار التوجيهات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
