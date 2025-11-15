انفجرت غيثا مغيثا، أمطار غزيرة تعم السعودية بعد يوم من صلاة الاستسقاء (فيديو)

18 حجم الخط

بعد يوم واحد من إقامة صلاة الاستسقاء، شهدت عدة مناطق في السعودية هطول الأمطار، حيث عمت الأمطار كلا من المدينة المنورة والحرم المكي والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية والباحة وعسير.

مشاهد من ⁧#المدينة_المنورة⁩ عقب هطول الأمطار.

اللهم صيبًا نافعًا.



📹/ بسام الأحمدي pic.twitter.com/EbHYjb1D4p — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 14, 2025

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت هطول الأمطار وسطوع البرق في سماء المدينة المنورة والحرم المكي، كما أعادت إمارة منطقة مكة نشر مقاطع مصورة للأمطار الغزيرة على الحرم المكي عبر حسابها الرسمي.

اللهم صيبًا نافعًا.. مطرنا بفضل الله ورحمته

أمطار الخير تعمّ أرجاء #المدينة_المنورة.



📸 عبدالرحمن الفريدي pic.twitter.com/1Dx4UAtkw3 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 14, 2025

وتراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في أجزاء من المدينة المنورة ومنطقة حائل، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

ولا تزال السماء غائمة في هذه المناطق مع توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الجوية وإصدار التوجيهات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

