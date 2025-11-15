أوروبا حاجة تكسف، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، انضم المنتخب الكرواتي لقائمة المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام الصيف القادم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبلغ المنتخب الكرواتي النهائيات بعد فوزه على جزر الفارو بنتيجة 3-1 ليحسم صدارة المجموعة 12 في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة للنهائيات بعد تأهل المنتخب الكرواتي إلى 30 منتخبا وما زالت 12 مقعدا للمنافسة على التأهل المباشر و6 مقاعد عبر ملحق أوروبي وملحق عالمي بين القارات.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026:



القارة الإفريقية: 9 منتخبات

المغرب ومصر والجزائر وتونس والكوت ديفوار والرأس الأخضر وغانا وجنوب إفريقيا والسنغال.



القارة الآسيوية:8 منتخبات

اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا وأوزبكستان والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية.



أمريكا الجنوبية:6 منتخبات

الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي والباراجواي وكولومبيا والإكوادور



أمريكا الشمالية: 3 منتخبات (البلدان المستضيفة)

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا



أوروبا: 3 منتخبات

إنجلترا وفرنسا وكرواتيا



أوقيانوسيا: منتخب واحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.