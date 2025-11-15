معدلات تنفيذ مشروعات مدينة العبور الجديدة

18 حجم الخط

أجرى المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مواقع العمل المختلفة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

استهل رئيس الجهاز جولته بمنطقة 2600 فدان بأحياء الكرامة والمجد والحرية، حيث تفقد تطورات تنفيذ المشروعات الخدمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية سرعة إنجاز الأعمال تمهيدًا لبدء إجراءات التسليم للجهات المعنية في أقرب وقت، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين على نحو متكامل. كما تابع رئيس الجهاز أعمال النظافة العامة والزراعة وصيانة الطرق والمرافق لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما شملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، إلى جانب التشطيبات الخارجية للعمارات.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل، وتدعم جودة الحياة للمواطن المصري.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية بالحيين 15 و16، حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

واطلع على معدلات تنفيذ أعمال المرافق العامة والفرمة، كما تابع موقف إنشاء المدرسة بالحي 16، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لتسليمها للجهة المعنية وبدء تشغيلها لخدمة أبناء المدينة.

كما تم المرور على مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، والذي يضم 143 عمارة سكنية، للوقوف على نسبة إنجاز المشروع، حيث ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المنفذة معدلات التنفيذ الحالية مقارنةً بالجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المقررة.

وشدد رئيس الجهاز خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجودة الإنشائية ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي شركة مقصّرة أو غير ملتزمة ببرامج التنفيذ، مشيرًا إلى أن العواقب ستكون غير مرضية لأي جهة لا تلتزم بخطط العمل المعتمدة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات، لضمان سير العمل بكفاءة وتسريع وتيرة التنفيذ، وصولًا إلى مدينة عصرية متكاملة الخدمات تعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

