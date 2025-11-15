قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب في وسط ستوكهولم، الجمعة، في وقت تشهد فيه المدينة ذروة في الحركة، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية في حصيلة أولية.

وقالت الشرطة، إن الضحايا الثلاث فارقوا الحياة في موقع الحادث، فيما نُقل 3 مصابين إلى المستشفى، اثنان بسيارة إسعاف وثالث بوسيلة نقل أخرى.

وأظهرت صور من موقع الحادث انتشارًا كثيفًا لعناصر الشرطة وطواقم الإسعاف، فيما عملت فرق الإنقاذ تحت الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون أكدت أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا، والتحقيقات جارية لتحديد ملابساته، مضيفة: "من المبكر جدًّا تقديم أي استنتاجات، ولا نريد التكهن".

وأعلنت الشرطة توقيف سائق الحافلة بشبهة القتل غير العمد، في إجراء قالت إنه روتيني، ريثما يتم استجوابه وتحديد ما إذا كان سيُفرج عنه أو يُحتجز على ذمة التحقيق.

وتواصل السلطات السويدية جهودها لتحديد هوية الضحايا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث المروع.

