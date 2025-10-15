الأربعاء 15 أكتوبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

خلال ساعات، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025

تكافل وكرامة، فيتو
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر لعام 2025

 

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 ملايين أسرة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر لعام 2025

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

ويتم صرف معاش "تكافل وكرامة" طبقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في منتصف كل شهر، ويكون ذلك من الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

