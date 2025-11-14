مركز بصيرة يشارك في المؤتمر العالمي للصحة والسكان

18 حجم الخط

شاركت الدكتور حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في جلسة حوارية حول "استراتيجية السكان والتنمية في مصر: الفرص والتحديات"، وذلك في إطار النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

المؤتمر العالمي للصحة والسكان

وانطلقت أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسئولين والفرق الطبية على المستويين المحلي والدولي، بهدف تسليط الضوء على محاور التنمية البشرية الشاملة، ووضع الإنسان فى قلب السياسات العامة، من خلال تعزيز الصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، والشباب، والابتكار الرقمي، وربط الرعاية الصحية بالنمو الاقتصادي والاجتماعي.

التعاون الدولي لمواجهة تحديات السكان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن المؤتمر، سيسفر عن حزمة من النتائج الاستراتيجية التى تُعيد رسم ملامح التنمية البشرية وتعزز جودة الحياة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم الوزارة أن النتائج تشمل تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية فى مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة تحديات السكان والصحة.

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وأشار المتحدث إلى نجاح الوزارة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025) بنسبة إنجاز 104%، وفى مجال الخدمات الصحية، وتم تطوير 1004 مراكز ووحدة رعاية أولية، وإدراج 1500 وحدة بالخطة العاجلة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية، وخفض وفيات حديثى الولادة إلى 16 لكل ألف مولود.

وأوضح أنه بمجال تمكين المرأة تم اطلاق خريطة إلكترونية ذكية لمشروعات التمكين الاقتصادي، استفاد منها أكثر من 1.4 مليون سيدة، وبقطاع التنمية البشرية ارتفعت نسب التعليم والمهارات لدى الشباب إلى 78%، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية بنسبة 15% خلال عام واحد، وبقطاع توفير الأدوية تم توطين 168 مادة فعالة من الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد (فاتورة 1.4 مليار دولار)، وضمان مخزون استراتيجى للأدوية والمستلزمات الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.