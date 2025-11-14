أبطال فيلمي "الركض الصامت" و"كأن لم تكن" يتألقون على ريد كاربت القاهرة السينمائي (صور)

18 حجم الخط

توافد صناع وأبطال الفيلم البلجيكي الكندي “الركض الصامت” والفيلم التونسي “كأن لم تكن” على السجادة الحمراء، استعدادًا للعرض الخاص للعملين، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46.

فيلم الركض الصامت

يُعرض فيلم "الركض الصامت" من إخراج مارتا بيرجمان، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم روائي طويل من إنتاج بلجيكا وكندا، ناطق باللغتين الفرنسية والعربية، وتبلغ مدته 94 دقيقة.

تدور أحداث "الركض الصامت" حول سارة وآدم وابنتهما البالغة عامين، الذين وصلوا إلى بلجيكا بطريقة غير شرعية ويأملون في الوصول إلى إنجلترا أخيرًا. محشورين مع آخرين في شاحنة صغيرة، يبدأ الخوف في التغلب على الأمل، بينما يقوم رضوان، الشرطي المخضرم منذ 20 عامًا، بمطاردة مهربي البشر عبر شبكة الطرق السريعة المزدحمة.

تتغير الأحداث بشكل حاسم في إحدى الليالي عندما حاول هو وشريكه إجبار شاحنة صغيرة يُشتبه في أنها تنقل مهاجرين على التوقف، لتتكشف سلسلة من التوترات الإنسانية والمخاطر اليومية التي تواجه المهاجرين.

فيلم كأن لم تكن

ويُعرض فيلم كأن لم تكن في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46 في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج سارة عبيدي.

الفيلم روائي طويل من إنتاج تونس، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 89 دقيقة، تدور أحداث "كأن لم تكن" حول عايدة، موظفة في مركز اتصال، حيث يتسبب رحيل مفاجئ لزميل عمل قديم كانت تكنّ له مشاعر غير معلنة، في اهتزاز روتين حياتها.

تنجرف عايدة في سلسلة من الأحداث التي تجبرها على إعادة التفكير في حياتها وعلاقاتها بالوقت ومحيطها وذاتها، في سرد يسلط الضوء على التحولات الداخلية والتحديات النفسية التي تواجهها الشخصية في مواجهة التغيير المفاجئ.

الفيلم من إخراج سارة عبيدي، المخرجة التونسية التي درست في مدرسة الفنون الجميلة بتونس ثم في المعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات النشر والتوزيع ببلجيكا.

وقد عرض فيلمها الروائي الطويل الأول "بنزين" عام 2018 في العديد من المهرجانات وحصد جوائز عدة، بينما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الروائي الطويل الثاني "كأن لم تكن"، ويعمل حاليًا على فيلمها الروائي الطويل الثالث "سوء التفاهم".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

