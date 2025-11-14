ثنائي خارج مباراة فرنسا الختامية في التصفيات المونديالية

18 حجم الخط

يفقد منتخب فرنسا، خدمات اثنين من لاعبيه، في مباراته المقبلة ضد أذربيجان، لحساب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

حيث يغيب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، عن مباراة فرنسا وأذربيجان للإصابة، فيما لن يتواجد مانو كونيه للإيقاف.

وتأهل منتخب فرنسا رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا 4-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، على ملعب بارك دي برانس، مساء أمس الخميس.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، قبل مواجهة الأحد الختامية ضد نظيره أذربيجان، لإسدال الستار على تصفيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.





