وزير الهجرة اليوناني: العمالة المصرية تعد الأكفأ والأنسب وأولوية لسوقنا

أكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني طانوس بليفريس، أن العمالة المصرية تعد الأكفأ والأنسب، وأولوية بالنسبة للسوق اليونانية، التي تحتاج للعديد من العمالة المصرية التي تتميز بالمهارة والكفاءة.

وقال الوزير اليوناني - خلال لقائه مع سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر - إن اليونان تعتزم توسيع نطاق اتفاق العمالة الموسمية ليشمل مجال التشييد والبناء.

وأكد عمق العلاقات المصرية اليونانية والتقدير البالغ لمكانة مصر ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطلعه لاستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، تطرق السفير عامر إلى العديد من الموضوعات التى تهم أبناء الجالية المصرية فى اليونان، وأهمها ما يتعلق بتسوية أوضاعهم القانونية، وبما يراعى ويحافظ على كافة حقوق ومكانة المواطن المصرى، تفاديًا للهجرة غير الشرعية لما لها من تداعيات سلبية على أمن وسلامة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

