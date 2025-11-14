الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

انهيار وبكاء أسرة مهندس الكيمياء بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية

أسرة مهندس الكيمياء
أسرة مهندس الكيمياء
سادت حالة من البكاء والبكاء لأسرة  مهندس الكيمياء عبد الله أحمد الحمصاني، منذ قليل أمام مشرحة كرموز في محافظة الإسكندرية لاستلام جثمانه.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق متفرقة في غزة

فيتو رصدت بعض الصور لحظة خروج الجثمان من مشرحة كوم الدكة لتأدية صلاة الجنازة بمسجد العمرى وسط المحافظة بحضور أسرته.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت أول أمس الأربعاء حادث مقتل المهندس عبد الله على يد شريكه بعد أن أطلق عليه 7 رصاصات لخلافات مالية بينهما. 

وصرحت نيابة كرموز، تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، أمس الخميس، بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء التقرير الطب الشرعي، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتواصل نيابة كرموز الجزئية، بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة، والمستشار محمد أسامة، التحقيق في ملابسات الحادث، برفقة سكرتير النيابة حسام الدين أحمد، حيث باشرت النيابة جمع الأدلة والشهادات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

