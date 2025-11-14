انهيار وبكاء أسرة مهندس الكيمياء بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية

18 حجم الخط

سادت حالة من البكاء والبكاء لأسرة مهندس الكيمياء عبد الله أحمد الحمصاني ، منذ قليل أمام مشرحة كرموز في محافظة الإسكندرية لاستلام جثمانه.

فيتو رصدت بعض الصور لحظة خروج الجثمان من مشرحة كوم الدكة لتأدية صلاة الجنازة بمسجد العمرى وسط المحافظة بحضور أسرته.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت أول أمس الأربعاء حادث مقتل المهندس عبد الله على يد شريكه بعد أن أطلق عليه 7 رصاصات لخلافات مالية بينهما.

وصرحت نيابة كرموز، تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، أمس الخميس، بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء التقرير الطب الشرعي، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتواصل نيابة كرموز الجزئية، بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة، والمستشار محمد أسامة، التحقيق في ملابسات الحادث، برفقة سكرتير النيابة حسام الدين أحمد، حيث باشرت النيابة جمع الأدلة والشهادات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

