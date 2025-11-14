الجمعة 14 نوفمبر 2025
أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

أسرة مهندس الكيمياء
أسرة مهندس الكيمياء ينتظرون خروج جثمانه من المشرحة
تجمع عدد من أفراد أسرة مهندس الكيمياء عبد الله أحمد الحمصاني، منذ قليل أمام مشرحة كرموز في محافظة الإسكندرية لاستلام جثمانه.

حادث مقتل مهندس الكيمياء في الإسكندرية

وكانت محافظة الاسكندرية شهدت أول أمس الأربعاء حادث مقتل المهندس عبد الله على يد شريكه بعد أن أطلق عليه 7 رصاصات لخلافات مالية بينهما. 

وصرحت نيابة كرموز، تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، أمس الخميس، بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء التقرير الطب الشرعي، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتواصل نيابة كرموز الجزئية، بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة، والمستشار محمد أسامة، التحقيق في ملابسات الحادث، برفقة سكرتير النيابة حسام الدين أحمد، حيث باشرت النيابة جمع الأدلة والشهادات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وكان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغا من أهالي منطقة الموقف الجديد يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر، مما أسفر عن وفاته، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن مشاجرة وقعت بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعمل مندوب مبيعات بإحدى توكيلات السيارات، وبين المتهم. 

وأثناء المشاجرة، قام الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجني عليه مما أدى إلى وفاته، ثم فر هاربًا بسيارته.

وبعد تكثيف التحريات، تم تحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه وتبين أنه شاب في نفس عمر المجني عليه، حاصل على بكالوريوس في الهندسة، ومقيم في دائرة قسم شرطة الدخيلة.  

كما أظهرت التحقيقات أن الجاني يعاني من مشاكل نفسية، وكان قد سبق أن تم إيداعه في أحد المصحات النفسية، وتم العثور بحوزته على السلاح المستخدم في الحادث. 

وكشفت التحقيقات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة. 

وأكد الجاني في اعترافاته أنه أقدم على قتل صديقه بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث كانت هناك مشكلات مع زوجة المجني عليه تم التوصل إلى صلح بشأنها في نوفمبر 2024، إلا أن المجني عليه قام بالشكوى إلى والده، الذي قام بتعنيف الجاني، مما دفعه للانتقام منه وتنفيذ جريمته.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة المزيد من تفاصيل الجريمة.

 

الجريدة الرسمية