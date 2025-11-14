داخل مقبرة، الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال أحد كبار المسؤولين الروس

18 حجم الخط

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية داخل مقبرة ترويكوروفسكويه في موسكو.



وجاء في بيان الجهاز: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي في روسيا عملًا إرهابيًّا كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد كبار المسؤولين الروس أثناء زيارته لموقع دفن أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكويه".



ووفقًا لبيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كشفت السلطات عن استعدادات لارتكاب جريمة بالتعاون مع أطراف خارجية، حيث جرى تجنيد عدة أشخاص للتحضير لذلك.

وأوضحت الأجهزة أنه تم ضبط مهاجر غير قانوني من منطقة آسيا الوسطى، وشخصين روسيين مدانين سابقًا ويعانون من الإدمان على المخدرات في موسكو، بالإضافة إلى جلال الدين كوربانوفيتش شمسوف المولود عام 1979 والمقيم في كييف، والمطلوب للسلطات الروسية بتهم القتل وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية.

كما صادرت الأجهزة وسائل اتصال للمشتبه بهم تحتوي على مراسلات مع موظف في الأجهزة الخاصة الأوكرانية عبر تطبيقات "واتساب" و"سيجنال"، إضافة إلى كاميرا فيديو متنكرة على شكل مزهرية يمكن التحكم بها عن بُعد وكانت ترسل بيانات إلى الخارج.



وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن نظام كييف تحت إشراف دول غربية يخطط لارتكاب جرائم مشابهة في مناطق أخرى من روسيا، مشددة على المسؤولية الجنائية للتعاون السري مع دولة أو منظمة أجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.