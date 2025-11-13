18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن إدارة ترامب وجهت مسؤولي التأشيرات إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها، كأسباب لرفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للأجانب.

إدارة ترامب تضع شروطا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

ومن جانبها أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم بهذه التغييرات في برقية بتاريخ 6 نوفمبر.

وتوسّع هذه الخطوة نطاق الفحص الطبي الحالي ليشمل الأمراض المعدية، وتمنح مسؤولي التأشيرات مبررا جديدا لرفض المتقدمين، في أحدث جهود إدارة ترامب للحد من تدفق الهجرة.

شروط السفر للولايات المتحدة الأمريكية

وجاء في برقية وزارة الخارجية: "يجب مراعاة صحة المتقدم.. بعض الحالات الطبية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطانات، وداء السكري، وأمراض التمثيل الغذائي، والأمراض العصبية، ومشاكل الصحة النفسية والأمراض التي تتطلب رعاية طبية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات".

وتقترح برقية الخارجية أن تأخذ القنصليات في الاعتبار السمنة عند تحديد ما إذا كانت ستمنح التأشيرات أم لا، مشيرة إلى أنه يمكن للسمنة أن تسبب انقطاع التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب السريري.

استنزاف موارد الرعاية الصحية من المواطنين الأمريكيين

ووفق الصحيفة الأمريكية، تم صياغة البرقية من قبل القيادة السياسية للوكالة ولم يمر عبر القنوات العادية للمراجعة والتي عادة ما تشمل مدخلات من الموظفين المهنيين، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال البيت الأبيض في بيان: "على مدى 100 عام، تضمنت سياسة وزارة الخارجية سلطة رفض طلبات الحصول على التأشيرة من قبل المتقدمين الذين يشكلون عبئا ماليا على دافعي الضرائب، مثل الأفراد الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة من القطاع العام في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى استنزاف موارد الرعاية الصحية من المواطنين الأمريكيين".

