طرح البوستر الرسمي لمسلسل ميدتيرم تهميدًا لعرضه

طرحت منصة «Watch it»، البوستر الرسمي لمسلسل ميدتيرم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة الفنانة ياسمينا العبد.



ومسلسل “ميدترم” ينتمي إلى النوع الشبابي، وتدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، لتتداخل قصصهم وتتشابك في إطار درامي يعكس تجاربهم الحياتية وعلاقاتهم داخل الحرم الجامعي.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

