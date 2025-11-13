خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع القانون الذي ينهي إغلاق الحكومة في وقت لاحق اليوم.



وجاء في جدول أعمال الرئيس: "الساعة 9:45 مساءً [02:45 بتوقيت جرينتش]، يوقع الرئيس تعديل مجلس الشيوخ على مشروع القانون رقم 5371 إتش.آر، المعروف باسم قانون استمرار تمويل الحكومة".

في الوقت نفسه، لا تزال المناقشات مستمرة في مجلس النواب الأمريكي قبل التصويت المرتقب، الذي يجب من خلاله على النواب الموافقة على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة.



يُذكر أن الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

