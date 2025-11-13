شانجان تلاحق قوائم السيارات المخفضة اليوم

18 حجم الخط

سيارات شانجان، حمله من التراجع السعري علي أسعار السيارات يشهدها السوق المصري من بداية الصباح حتي الان بدات من تراجع 400 الف علي سيارات تويوتا ثم سيارات برتون وتلاحقها سيارات شانجان التي تراجع أسعار سيارتها شانجان Uni-T موديل 2026 بتخفيضات سعرية تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات.



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة الصينية كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شانجان خلال شهر نوفمبر ومن المقرر العمل بالاسعار الجديدة بداية من اليوم الخميسن 13 نوفمبر وهي كالتالي:-

مواصفات السيارات



وزُودت سيارات شانجان Uni بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 تيربو، ينتج قوة قدرها 177 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة

وتُقدَّم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد وستائر هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد إلكترونية ذات تعليق تلقائي، بالإضافة إلى أجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية».

ودُعمت «شانجان Uni-T» ببعض التجهيزات، ومن أبرزها «مراقبة النقاط العمياء مع رؤية 360° لمحيط السيارة، بالإضافة إلى خاصية تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة المرورية، والتحذير عند فتح الأبواب، وخاصية الركن الأوتوماتيكي، إلى جانب التحكم الذكي في الإضاءة العالية».

وزُودت السيارة بمجموعة من الكماليات الأخرى؛ ومنها «عجلة قيادة مكسو بالجلد أو الجلد الطبيعي حسب الفئة، وزجاج سائق أوتوماتيكي أو زجاج أمامي وخلفي أوتوماتيكي، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وشاحن USB X3، وتكييف هواء أوتوماتيك، وثلاجة بمسند اليد الأمامي، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة، وناقل حركة إلكتروني، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائيًّا، ووجود داعم قطنية لكرسي السائق، وسخانات بالمقاعد الأمامية».

وتُقدَّم «شانجان Uni-T» ببعض التجهيزات الأخرى ومنها «جنوط رياضية 20 بوصة، ومقابض خارجية خفية، وفتحات شكمان مزدوجة، ومرايات كهربائية الطي،

كما تتميز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح LED خلفية، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيًّا،

بالإضافة إلى إضاءة أمامية نهارية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة فرامل علوية LED، وإضاءة داخلية خافتة ملونة»، وغيرها».

وتُدعَّم السيارة بالعديد من وسائل الترفيه ومن أبرزها «مفتاح ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، ومثبت سرعة ذكي مع الحفاظ على المسافات والحارات المرورية، وفتحة سقف كهربائية أو بانوراما ثابتة حسب الفئة، وشاحن هوائي للهاتف، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًّا،

كما أنها مزودة بحساس مطر أتوماتيك، بينما تتكامل أنظمة الترفيه من خلال شاشة 10.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وخاصية عرض الهاتف على الشاشة ونظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth®️ للهاتف، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، مع وجود 6 سماعات.

