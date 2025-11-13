رئيس الجامعة اليابانية يكرم نقيب الصحفيين بالإسكندرية وأعضاء المجلس

18 حجم الخط

كرّم الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة المرافقين له، خلال زيارتهم للجامعة، حيث أهدى لهم درع الجامعة، تقديرًا لدورهم البارز في دعم التنوير الإعلامي والتواصل المجتمعي.

جاء التكريم بحضور الدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية للتعليم، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى الجامعة المصرية اليابانية، والتي ضمّت رامي ياسين السكرتير العام، خالد الأمير وكيل النقابة، ومنسق الزيارة ولفيف من الصحفيين بالإسكندرية.

وأعرب الدكتور عمرو عدلي خلال مراسم التكريم عن اعتزازه بزيارة الوفد الصحفي، مشيدًا بالدور الوطني والمسئول الذي تقوم به نقابة الصحفيين في نشر الوعي وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي للجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البحث والابتكار.

من جانبه، وجّه رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال والتكريم، معربًا عن تقديره لما شاهده من مستوى علمي متطور داخل الجامعة، مؤكدًا أن النقابة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب والتثقيف العلمي ونشر الوعي المجتمعي.

واختُتم اللقاء بالتقاط الصور الجماعية، في أجواء ودّية عكست عمق العلاقات بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ونقابة الصحفيين بالإسكندرية

