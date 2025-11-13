الخميس 13 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
 تنشر “فيتو”  أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر، في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

 

سعر جرام الذهب في الإمارات

 سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 506 دراهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 499 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 385 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

توقعات أسعار الذهب فى البورصة 

 وأعلنت عدد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بأن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهور القادمة.

ووفقًا للتقارير العالمية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 51% منذ بداية العام الحالي، مدعومًا بعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، وزيادة اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

توقعات الذهب في المستقبل القريب.. 5000 دولار للأونصة

وأحدث بنك أوف أمريكا تحديثًا لتوقعاته بشأن أسعار المعادن الثمينة، حيث رفع تقديره لسعر الذهب في عام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة، مع متوسط سنوي يبلغ نحو 4400 دولار. 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في 8 أكتوبر، حينما تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، وواصل الذهب الارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4079.62 دولارًا للأونصة.

توقعات جولدمان ساكس: 4900 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2026

من جانب آخر، رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، بزيادة عن تقديرات سابقة كانت عند 4300 دولار. 

الجريدة الرسمية