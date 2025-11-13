أحمد المسلماني: تطوير شامل للنيل الدولية وتغيير الشعار إلي (ENN) شبكة مصر الإخبارية

18 حجم الخط

التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم أسرة قناة النيل الدولية، للحوار بشأن تطوير القناة وتفعيل (البراند) الجديد.

كان فريق التطوير بقناة النيل الدولية (نايل تي في انترناشونال) قدم أفكارًا متكاملة لتطوير القناة التي شهدت نجاحًا كبيرًا عند إطلاقها ثم شهدت تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

أوضحت الإعلامية دينا عثمان في عرض قدمته في وقت سابق أمام مجلس الهيئة الوطنية للإعلام أن فريق التطوير تشاور مع شخصيات إعلامية عديدة داخل ماسبيرو وخارجه بشأن عملية تحديث القناة، وقد رأي الفريق تغيير لوجو القناة إلي الشعار الجديد (ENN).. Egypt News Network.. وذلك ضمن عملية تحديث واسعة تشمل الشكل والمحتوي.

كما عرضت رئيس القناة الأسباب المهنية الداعية لتغيير الشعار وإعادة بناء الخريطة، وذلك علي ضوء المتغيرات المتعلقة بالرسالة الإعلامية والجمهور المستهدف من الناطقين بالإنجليزية والفرنسية.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن عودة ماسبيرو تشمل عودة الخدمة الدولية للتليفزيون المصري، وبينما نعمل بكل طاقتنا لتطوير إعلامنا باللغات الأجنبية في قناة ENN ، فإن ذلك يتوازي مع تلفزة الإذاعات الموجهة التي يتم بثها بـ 23 لغة، في إطار هدف استراتيجي يتضمن تقديم بعض أوجه الخدمة الدولية للتليفزيون المصري ومنصاته ب 100 لغة. يأتي ذلك في إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إيصال الرسالة الإعلامية خارج الحدود إلي أقصي مدي ممكن واستعادة مكانة القوة الناعمة المصرية.

