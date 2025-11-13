محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)

18 حجم الخط

افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير وتعلية وصيانة مدرسة الشباسية الابتدائية المشتركة بمركز دسوق، والمقامة على مساحة 2107 م² وتضم 22 فصلًا مدرسيًا، بتكلفة 6 ملايين و430 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية لتعزيز مهارات الطلاب وتحقيق أهداف العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأثاث والمرافق المدرسية، وترسيخ قيم الانضباط والنظافة وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية.



أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المدرسة تضم نحو 794 طالبًا بمراحل التعليم المختلفة، وتم تطويرها ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وخفض الكثافات داخل الفصول، حيث انخفض متوسط الكثافة من 55 إلى 39 طالبًا بالفصل، موضحًا أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل تستوعب نحو 132 ألفًا و738 طالبًا، كما تم إنشاء 17 مدرسة جديدة خلال عام واحد، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

