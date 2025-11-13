الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في المطرية

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو
أمرت  نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة أثرية لمعاينة المكان وبيان ما إذا كان يحتوي على آثار من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بقيام مالك أحد العقارات بأعمال حفر أسفل العقار، ما أثار مخاوف السكان من احتمال انهياره.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري لفحص البلاغ والانتقال إلى موقع الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أن خمسة أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، حيث كانوا يحفرون أسفل العقار المشار إليه بقصد البحث عن قطع أثرية لبيعها والتربح غير القانوني منها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، منها فؤوس ومعاول ومعدات حفر بدائية.

وبمواجهتهم بما نسب إليهم، اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الربح السريع وغير المشروع، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون بوجود مقبرة أثرية أسفل العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية، مع تكليف اللجنة الأثرية المختصة بفحص الموقع وبيان مدى احتوائه على أي شواهد أو قطع أثرية.

