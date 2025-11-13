القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم بقتل مهندس متخصص في الكيمياء النووية، والذي لقي مصرعه بمنطقة كرموز بالقرب من الموقف الجديد، بعدما أطلق عليه الجاني وابلًا من الرصاص في الشارع وهرب بسيارة لادا.

القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية في الإسكندرية

وكشفت مصادر أمنية، أن فرق البحث نجحت في تحديد هوية المتهم من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتتبع خط سير السيارة المستخدمة في الجريمة.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

